Gains Ligue des Champions : le PSG et l'OM vont déjà toucher le jackpot !

Road to Istanbul. Depuis hier soir, on connaît l'identité des clubs qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Ils sont donc 16 à être toujours en course pour soulever la coupe aux grandes oreilles le 10 juin 2023 au stade olympique Atatürk. Deuxième du groupe H derrière Benfica, le Paris Saint-Germain a de fortes chances de tomber sur un sacré morceau. Le Real Madrid, le Bayern Munich ou encore Manchester City sont à éviter. De son côté, l'Olympique de Marseille, le deuxième représentant français en C1 cette saison, ne verra pas l'Europe en 2023. Les Phocéens sont éliminés de toutes les compétitions européennes.

Le PSG et l'OM ont empoché des gros chèques

Malgré tout, les pensionnaires de l'Orange Vélodrome, comme les Parisiens d'ailleurs, vont recevoir un joli chèque de la part de l'UEFA suite à leur participation. Pour cette édition 2022-23 de la Ligue des Champions, l'instance dirigeante du football européen a comme toujours divisé ces primes en quatre postes de recettes. Il y a tout d'abord la prime de participation qui a été fixée cette année à 15,64 M€ par club. Ensuite, l'UEFA a mis en place des primes liées à la performance (2,8 M€ pour une victoire, 0,93 M€ pour un nul), au coefficient UEFA des dix dernières saisons (1 part = 1,137 M€) et aux droits télévisés et marketing propres à chaque pays.

Ainsi, le Paris Saint-Germain a déjà gagné environ 67,86 M€ (hors market pool). C'est plus que l'an dernier, où les Franciliens avaient déjà récupéré 64,25 M€. Dans le détail, le club de la capitale a empoché cette saison la prime de participation de 15,64 M€ ainsi que 11,2 M€ (4 victoires) et 1,86 M€ (2 nuls) liés aux résultats. À cela, il faut ajouter 29,56 M€ (coefficient UEFA) ainsi que 9,6 M€ suite à la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Un sacré pactole donc. De son côté, l'OM va toucher environ 25,78 M€.

Le gros lot pour le vainqueur de la C1

Si on décortique ce montant, les Phocéens ont empoché 15,64 M€ pour leur participation, 5,6 M€ pour leurs 2 victoires et 4,54 M€ liés au coefficient UEFA. De quoi les consoler après l'élimination. Marseille et surtout Paris vont donc gagner des millions. Mais d'autres écuries européennes, elles, vont toucher le gros lot. Cette année, c'est le Bayern Munich qui est le grand gagnant au niveau des gains après les phases de poules. En effet, les Allemands ont remporté déjà 74,28 M€. Outre la prime de participation, ils ont touché 16,8 M€ grâce à leurs 6 succès (les seuls en Europe), 35,24 M€ grâce au coefficient UEFA et enfin 9,6 M€ grâce à la qualification en huitièmes de finale.

Sur la première marche du podium en Europe, le Bayern Munich devance le Real Madrid (73,75 M€) et Chelsea (69,2 M€). Le Paris Saint-Germain arrive juste derrière (67,86 M€). Toutes ces équipes et les autres qui sont toujours en lice vont pouvoir encore gagner des millions. En effet, une qualification en quart de finale de la C1 rapportera 10,6 M€. En demi-finale, 12,5 M€ iront dans les caisses des clubs. La finale, elle rapportera 15,5 M€ avec un bonus de 4,5 M€ pour le grand vainqueur. Ce dernier pourra donc ajouter au total 43,1 M€ à la somme déjà touchée après la phase de poules. Le tout sans compter les recettes liées aux droits tv, au merchandising et à la billetterie. De quoi s'en mettre encore plein les poches donc !