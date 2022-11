Ligue des Champions : le PSG peut craindre du très lourd en 8e de finale

La suite après cette publicité

La phase de poules de la Ligue des Champions vient de s’achever. Placé dans le groupe H en compagnie de Benfica, de la Juventus et du Maccabi Haïfa, le Paris Saint-Germain faisait figure de favori aux côtés de la Juventus. Les hommes de la capitale ont longtemps assumé leur statut puisqu’ils ont fait la course en tête pendant cinq journées. Toutefois, les Rouge et Bleu étaient marqués de très près par les Portugais de Benfica.

Des Aguias qu’ils n’ont jamais réussi à battre, aussi bien à l’aller qu’au retour (1-1 à chaque fois). Une petite surprise quand même, surtout avec une équipe comme la Juventus présente dans le groupe. Pour terminer le travail en beauté, les Franciliens se trouvaient justement à Turin pour y affronter une Vieille Dame fortement diminuée par de nombreuses absences (Bremer, De Sciglio, Pogba et Paredes, Di Maria, Vlahovic, McKennie, Iling-Junior). Une formalité pensait-on, même avec l’absence de Neymar.

Un scénario complètement dingue

Ce ne fut pas une promenade de santé, Paris s'imposant 2-1 et faisait le travail. Non, la surprise de la soirée a été l'énorme victoire de Benfica sur le Maccabi 6-1. Avec ce succès, le club portugais termine à la première place du groupe H, grâce à un nombre de buts marqués à l'extérieur supérieur aux Parisiens. Un énorme coup dur pour les partenaires de Lionel Messi. En effet, malgré la présence de quelques noms ronflants, les équipes promises en cas de première place (Liverpool, Club Bruges, Inter, Eintracht Francfort, AC Milan, RB Leipzig, Borussia Dortmund) étaient moins redoutables que ce qui attend Paris.

Concrètement, les Rouge et Bleu vont prier tous les Dieux pour tomber sur Tottenham ou le FC Porto. Les Spurs ont proposé un football ennuyeux à souhait et doivent uniquement leur salut à la naïveté des Marseillais. Quant à Porto, il s’agit d’une équipe dangereuse, mais plus abordable que Naples, le Bayern Munich, Chelsea, le Real Madrid ou Manchester City. Sauf miracle, le PSG aura du très lourd comme l’an dernier. Et ce n'est pas une bonne nouvelle pour lui.