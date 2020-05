Real Madrid : la pépite Takefusa Kubo va encore animer le mercato

Takefusa Kubo a été au cœur d'un sacré feuilleton l'été dernier. L'ancien pensionnaire de La Masia du FC Barcelone, contraint de quitter le club en 2015 suite à la sanction de la FIFA concernant le recrutement de mineurs étrangers, était convoité par son ancien club... mais aussi par le Real Madrid ! Le Paris Saint-Germain a aussi été présenté comme un prétendant sérieux pour celui dont le contrat avec le FC Tokyo expirait en juin. C'est finalement l'écurie madrilène qui a remporté le gros lot.

Seulement, concurrence féroce dans l'effectif oblige, Zinedine Zidane ne pouvait lui garantir une place de titulaire. Il a donc été prêté à Mallorca, promu en Liga cette saison, où il a réussi à monter en puissance tout au long de la saison, montrant des signes de classe et de talent évidents. Une première expérience en D1 espagnole convaincante, et non conclue encore, qui devrait lui permettre de franchir un nouveau palier. Il faut également prendre en compte le fait que les places de joueurs extra-communautaires sont déjà occupées par Éder Militão, Rodrygo et Reinier, alors que Vinicius Junior devrait bientôt obtenir un passeport espagnol.

La clé pour le retour d'Odegaard ?

Mais quel avenir pour lui la saison prochaine ? Là aussi, il semble compliqué de lui faire une place à Madrid. Selon La Razón, le joueur sera encore prêté pour une saison supplémentaire. Deux clubs sont déjà dans les starting-blocks, à savoir la Real Sociedad et le Betis. Et c'est surtout la possibilité d'envoyer le Nippon au Pays basque qui semble le plus intéresser le Real Madrid.

Et pour cause, le club de la capitale espagnole a déjà proposé Kubo ainsi que d'autres joueurs à la Real Sociedad, avec pour objectif de convaincre le club de Saint-Sébastien de laisser revenir Martin Odegaard plus tôt. Les Basques souhaitent cependant conserver le Norvégien, prêté jusqu'en 2021, et même s'ils sont intéressés par l'ancien de La Masia, ils ne devraient pas accepter de laisser filer leur milieu de terrain. En toute fin d'article, le média évoque aussi très brièvement un intérêt du... Paris Saint-Germain. Affaire à suivre...