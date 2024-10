PSG : Neymar a bluffé Yacine Adli

Sept ans après, le transfert de Neymar au Paris Saint-Germain fait encore parler. Acheté pour 222 millions d’euros en provenance du FC Barcelone, l’international brésilien était considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs joueurs de la planète et le successeur des deux légendes que sont Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Son talent hors norme a émerveillé ses adversaires, mais aussi ses coéquipiers, à l’instar de Yacine Adli. Le milieu de terrain, issu du centre de formation du club parisien et parti en 2019, a livré sur Neymar dans l’émission Zack En Roue Libre, ce mercredi.

La suite après cette publicité

« Quand Neymar arrive à Paris, c’est un extraterrestre. Tout ce qu’il fait, c’est extraordinaire. Passes, dribbles… il sait tout faire. Possession, jeu réduit, il ne perd pas la balle. Il marque des sept-huit buts sur des jeux réduits. Il prend la balle, et pam-pam, pam-pam! C’était une machine. Je n’ai jamais vu un joueur comme ça. Parfois, il y a des débats entre Neymar et Ronaldinho. Neymar, c’est largement supérieur à Ronaldinho. Je le dis en toute sincérité. Neymar, c’est trop, trop, trop fort. Pour moi, il est juste un peu en dessous de (Lionel) Messi et (Cristiano) Ronaldo », a affirmé le milieu évoluant aujourd’hui à l’AC Milan.