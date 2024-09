Sporting : Viktor Gyokeres reste dans le flou pour son avenir

Après un mercato estival où il a été cité dans plusieurs grands clubs européens, dont le Paris Saint-Germain, Viktor Gyokeres (26 ans) est finalement resté au Sporting Portugal. Sa clause de 100 millions d’euros a refroidi les prétendants et l’a privé d’un départ, mais cela n’empêche pas le natif de Stockholm d’exceller en ce début de saison. Sur les 8 matches qu’il a disputés, il a été impliqué sur au moins un but à chaque fois et admet se sentir très heureux au Sporting, à la veille d’affronter le LOSC, en ouverture de la Ligue des Champions.

«Si ma clause était trop élevée ? Je ne sais pas. Je ne travaille pas pour un club et je ne suis pas agent, donc je ne sais pas. Je suis très heureux au Sporting, ce n’est pas un problème pour moi de rester. Ma valeur est ma valeur, nous verrons ce qu’il en est quand quelque chose se passera. C’est un rêve de jouer la Ligue des champions et je veux bien sûr réussir dans cette compétition. Mon objectif, et celui de l’équipe, est de bien jouer et de faire de grands matches», a-t-il expliqué devant la presse.