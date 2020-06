Christophe Dugarry allume la gestion des Girondins de Bordeaux

Christophe Dugarry a pris la parole. Lors d'un entretien accordé au Parisien, le consultant pour RMC a vivement critiqué la gestion du football en France par rapport aux autres grands championnats européens. Celui qui quittera son poste de consultant à l'issue de la saison a pointé du doigt les hommes qui tirent les ficelles dans les clubs. Il en a profité pour soutenir Luis Fernandez dans son projet de rassembler plusieurs anciens internationaux et enrôler la présidence de la FFF.

« C'est très bien, j'ai envie de que le football revienne aux footballeurs. Pourquoi les clubs qui fonctionnent bien à l'étranger, comme le Bayern ou la Juve, ont toujours d'anciens grands joueurs comme dirigeants ? Chez nous, on a des banquiers, des mecs qui font de la communication, des mecs avec tout un tas de diplômes qui arrivent », a-t-il déclaré. Joueur des Girondins de Bordeaux pendant dix années de sa carrière, Dugarry a illustré ses propos avec la situation du club au scapulaire. « Ces gens nous expliquent comment il faut faire du football comme à Bordeaux avec Thiodet (directeur de la stratégie commerciale qui serait sur le départ) et Longuépée (président), deux artistes. Résultat : le stade n’a jamais été aussi vide, les résultats sont catastrophiques… Le football, c’est simple et c’est ce que Luis, qui ne m’a pas sollicité, veut mettre en avant », déplore-t-il.