La mise au point de Kylian Mbappé sur les paris sportifs et son droit à l’image

Interrogé par l’émission «Clique» sur Canal+ sur les différentes questions qui entourent son début de saison, Kylian Mbappé s’est confié sur sa décision de s’opposer à la promotion des paris sportifs et des produits liés à la malbouffe avec l’équipe de France. « Quand j’ai fait ça, on l’avait fait pour les droits d’image. Je m’étais fait taper dessus au début parce que les gens se sont d’abord dit "Kylian veut de l’argent". Sauf que j’ai touché zéro euro depuis ma première sélection, ça ne me rapporte rien les Bleus financièrement, je suis même à perte, vu que maintenant que je suis à Madrid, je dois prendre l’avion pour aller en France (rires) », a-t-il indiqué.

« En fait, on n’était pas d’accord sur la charte des droits à l’image : la malbouffe, la promotion des paris sportifs, on est l’équipe de France, on inspire… Certains de nous viennent de quartiers où ça détruit un nombre incalculable de gens. J’ai dit à ma mère "je n’y vais pas". Le président Le Graët m’appelait dans ma chambre, je lui ai dit "Président, j’ai beaucoup de respect pour vous, gardez votre salive, je ne vais pas sortir, sauf pour l’entraînement" », a-t-il également ajouté. « J’avais prévenu le coach la veille, j’ai dit que je n’irais pas et que s’il voulait faire fuiter, il pouvait. Le coach a compris », relate finalement le capitaine des Bleus. Le message est clair.