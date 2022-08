Jorge Mendes prépare un coup de poker à 140 M€ avec Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Cet été encore, Jorge Mendes a du pain sur la planche. Le super agent a notamment bouclé le transfert de Darwin Nuñez à Liverpool et celui de Gonçalo Guedes à Wolverhampton. Mais le Portugais a encore d'autres chats à fouetter d'ici la clôture du marché des transferts estival. En effet, plusieurs de ses clients peuvent encore changer d'air. Il y a Bernardo Silva (Manchester City), qui est courtisé par le PSG et le Barça. Mais son dossier principal concerne Cristiano Ronaldo.

Jorge Mendes doit sauver le soldat CR7

Il y a un an, Jorge Mendes a réussi à le faire revenir à Manchester United, alors que le voisin City espérait aussi le recruter. Cet été 2022, le responsable de l'agence Gestifute va devoir faire des miracles une nouvelle fois. En effet, son poulain le plus prestigieux veut absolument quitter Man U afin de rejoindre un club évoluant en Ligue des Champions. Avec le CV et les qualités de l'attaquant de 37 ans, Jorge Mendes pensait que sa mission serait beaucoup plus simple.

Mais la vérité est qu'il galère à lui trouver une porte de sortie digne de ce nom. Pourtant, il a tâté le terrain auprès de nombreux clubs dont Chelsea, l'Atlético de Madrid, le Paris Saint-Germain ou encore le Borussia Dortmund. Le tout en précisant que CR7 était prêt à baisser son salaire. Mais pour des raisons différentes, toutes les écuries approchées ont dit non. De quoi mettre la pression à l'agent lusitanien, qui doit gérer à la fois MU, qui attend une offre pour Cristiano Ronaldo, et son joueur, qui s'impatiente.

Naples, le club de la dernière chance ?

Mais Mendes a peut-être trouvé la solution pour calmer tout le monde. Ce vendredi, le Corriere dello Sport révèle que l'agent âgé de 56 ans a un incroyable plan en tête pour caser CR7. En effet, il a proposé son joueur à Naples, un club qui joue la Ligue des Champions comme CR7 le souhaite. L'idée serait d'amener une offre de Manchester United pour Victor Osimhen afin qu'il quitte le Napoli et qu'il y place Ronaldo. Mais sa mission est plus que compliquée.

En effet, Aurelio De Laurentiis réclame 140 millions d'euros pour son avant-centre. Et le président des Partenopei, réputé pour être dur en affaires, ne veut pas un euro de moins. Il doit également convaincre les Red Devils de signer un chèque important pour Osimhen, un joueur suivi depuis longtemps. Il n'est pas certain toutefois que les Anglais mettent autant d'argent. Jorge Mendes va donc devoir se démener pour mettre tout le monde d'accord et surtout sauver le soldat Cristiano Ronaldo.