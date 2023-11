Le groupe du PSG contre Monaco avec un retour attendu

La Ligue 1 repart dès ce soir avec un choc entre le PSG et Monaco au Parc des Princes en ouverture de cette 13e journée (coup d’envoi 21h). C’est tout simplement le leader qui reçoit le 3e, 3 points derrière lui. Luis Enrique vient de communiquer un groupe où il y a quelques absents mais également un retour, celui très attendu de Marco Asensio.

L’Espagnol n’a plus joué depuis le 3 septembre contre l’Olympique Lyonnais. À l’inverse et comme c’était prévu, Marquinhos est bel et bien forfait pour ce match. Presnel Kimpembe n’est pas encore au point et Nuno Mendes poursuit sa rééducation. Enfin, Warren Zaïre-Emery est également absent après sa grosse entorse à la cheville en équipe de France.

Le groupe du PSG :

Letellier, Tenas, Donnarumma - Hakimi, Danilo, L. Hernandez, Mukiele, Skriniar, Kurzawa - Ugarte, F. Ruiz, Vitinha, Kang-in, Ndour, Soler - Ramos, Mbappé, Dembélé, Asensio, Kolo Muani, Barcola