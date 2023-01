Manchester United : Erik ten Hag envoie un message fort à Jadon Sancho

La suite après cette publicité

22 octobre, c’est la date du dernier match disputé par Jadon Sancho sous les couleurs de Manchester United. Recruté du Borussia Dortmund à l’été 2021 contre 85 M€, l’Anglais, qui n’a pas été sélectionné par Gareth Southgate pour le dernier Mondial, génère beaucoup d’attentes chez les supporters mancuniens et chez son entraîneur Erik ten Hag.

Interrogé avant la rencontre de FA Cup entre Manchester United et Everton, le technicien batave a évoqué l’état physique de son joueur, et surtout son impatience de le revoir sur les terrains : «J’aimerais que Jadon revienne dès que possible mais je ne peux pas forcer ce processus. Je dois donc être patient, même si je ne le suis pas, parce que nous manquons d’opportunités sur le plan offensif. En ce moment, il n’est pas assez en forme physiquement, mais le physique est aussi lié à l’état mental», a-t-il déclaré.

À lire

MU : Erik ten Hag évoque le retour de Jadon Sancho