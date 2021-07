Manchester United : la signature de Jadon Sancho bientôt officialisée

Jadon Sancho sera bientôt un joueur de Manchester United. Si un accord entre le Borussia Dortmund et Manchester United pour le transfert de l’international anglais de 21 ans avait été annoncé, son arrivée n’est pas encore officialisée. Mais ce n’est plus qu’une question d’heures avant que Sancho ne débarque à Old Trafford.

Ole Gunnar Solskjær, l’entraîneur mancunien, a confirmé qu’il ne restait que « quelques papiers à régler. » Les Red Devils vont débourser 85 M€ pour s’attacher ses services. Une belle plus-value pour le Borussia Dortmund qui l’avait recruté contre 10 M€ en 2017.

Jadon Sancho will be “announced soon” by Manchester United. Solskjaer confirms: “There’s just some paperwork to sort”. 🔴 @samuelluckhurst #MUFC



Been told Sancho contracts are ok and signed. It’s just one paperwork between Man Utd and BVB, but NO problem. Announcement is ready.