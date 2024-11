Ligue des Champions : le cas Bradley Barcola affole l’Allemagne

Depuis l’été 2023, Bradley Barcola est un joueur du Paris Saint-Germain. Mais le natif de Lyon aurait pu prendre une tout autre trajectoire en rejoignant l’Allemagne. En effet, à la même époque, le RB Leipzig draguait sérieusement le joueur formé à l’Olympique Lyonnais. Mais ce dernier avait donné sa préférence aux pensionnaires du Parc des Princes. Un choix qui s’est avéré payant puisque le footballeur né en 2002 est monté en puissance dans la capitale où il est devenu un titulaire en puissance. Ce qui lui a permis de découvrir l’équipe de France A et de participer à l’Euro 2024 en Allemagne. Un pays où on n’a pas oublié l’ailier âgé de 22 ans.

Journaliste pour Fussball Transfers, Tobias Feldhoff nous a confié à son sujet :« j’aurais bien aimé le voir jouer en Bundesliga.» Il faut dire que ses qualités, notamment de dribble, auraient certainement fait un malheur de l’autre côté du Rhin, dans un championnat où les jeunes sont mis en avant et explosent au plus haut niveau. Barcola, lui, n’a pas eu besoin de traverser la frontière franco-allemande pour s’illustrer. Sous le maillot du PSG, l’international tricolore prend du galon. Il est l’un des joueurs phares de la formation francilienne après le départ de la superstar Kylian Mbappé. En 16 apparitions toutes compétitions confondues, il a ainsi marqué 10 buts et délivré 2 assists. Plus décisif, Barcola a franchi un nouveau cap en Ligue 1.

Ouvrir son compteur but en C1

Tout le monde attend maintenant qu’il y parvienne sur la scène européenne. Interrogé à son sujet hier en conférence de presse, Luis Enrique n’a pas voulu mettre la pression à son joueur et a surtout parlé de son groupe comme il en a l’habitude. «Je crois que si on regarde les nombres d’un joueur, il faut aussi regarder ceux des années passées. C’est difficile pour un joueur aussi jeune. Il faut aussi attendre la fin de la saison. Nous avons de meilleurs chiffres que l’an dernier, nous regardons nos forces. On ne dépend pas d’un seul joueur et nous voulons améliorer chaque statistique individuelle, de tous les joueurs.» Malgré tout, Barcola, qui a amélioré ses statistiques en championnat, doit y parvenir en Europe. Cette saison, il n’a ni marqué, ni délivré de passe décisive en C1.

Alors que le PSG joue gros ce soir à Munich, tous les regards ou presque sont braqués sur lui. C’est lui d’ailleurs qui a été affiché en une du Parisien avec le titre suivant : «Bradley Barcola très attendu à Munich.» Dans ses pages intérieures, le média français rappelle qu’il n’a marqué qu’un seul but en Ligue des Champions depuis qu’il participe à cette compétition. De l’autre côté du Rhin, son cas fait aussi couler de l’encre. Kicker en a parlé dans un article consacré au nouveau PSG. «L’idée des patrons de l’époque était fondamentalement bonne : acheter ou former des jeunes joueurs talentueux et surtout français et en faire des Champions. »

L’Allemagne s’en méfie

La publication allemande ajoute: «cela a été en partie réussi, comme ce fut le cas avec Bradley Barcola, le meilleur talent lyonnais, qui a coûté environ 50 millions d’euros mais a également permis à l’équipe de devenir moins dépendante de Kylian Mbappé la saison dernière (…) Précis, rusé, rapide dans les déplacements : Bradley Barcola est en tête du classement des meilleurs buteurs de la Ligue 1 française en tant qu’ailier gauche.» Qualifié de «solution» du PSG par Kicker, Barcola sera surveillé de prêt. Pour Tobias Feldhoff, il est le danger numéro 1. Je pense que c’est le plus dangereux. C’est le joueur le plus talentueux de l’équipe.

«Ce soir, c’est l’occasion parfaite pour lui de devenir une star. Il a toutes les compétences, la vitesse, le dribble et aussi la finition. En Allemagne, les gens pensent que le PSG est plus faible que les dernières années en termes de talent. Mais ils travaillent mieux ensemble en équipe, donc ils peuvent être dangereux. De plus, le Bayern Munich n’est pas aussi stable défensivement.» Bradley Barcola, qui devrait a priori démarrer la rencontre, aura certainement des occasions pour s’illustrer ce soir face au Bayern Munich à l’Allianz Arena et enfin briller dans la plus belle des compétitions européennes. L’ancien joueur de l’OL sait ce qu’il a à faire !

