Barça : la date des débuts de Dani Olmo dévoilée

La saga Dani Olmo va enfin toucher à sa fin. L’Espagnol est actuellement à Barcelone pour passer sa visite médicale avant de signer son contrat au FC Barcelone. Selon Relevo, le joueur de 26 ans a même des chances de jouer dès ce lundi, lors du trophée Joan Gamper face à Monaco. Pour le moment, rien n’est encore acté.

La suite après cette publicité

L’arrivée de Dani Olmo au FC Barcelone va permettre à Hansi Flick d’avoir une plénitude de choix pour son milieu : Frenkie de Jong, İlkay Gündoğan, Pedri, Marc Casadó, Gavi et Andreas Christensen, capable de jouer plus haut, et donc Olmo. Toujours selon le média espagnol, l’entraîneur allemand souhaite le placer en tant que numéro 10, l’avant-centre. Formé au Barça, il est parti s’agguérir au Dynamo Zagreb avant de signer à Leipzig en 2020. Depuis, il a disputé 158 matchs avec le club allemand pour un total de 29 buts et de 34 passes décisives.