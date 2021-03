La FFF met un terme à l’ensemble des compétitions amateurs de la saison !

C’était une décision attendue malheureusement depuis quelques jours. Le football amateur ne reprendra pas cette saison. Le Comité Exécutif de la Fédération Française de Football a décidé de mettre un terme à l'ensemble des compétitions amateurs départementales et régionales en raison de la crise sanitaire et des nouvelles restrictions.

C’est à travers un communiqué que la FFF a annoncé sa décision. « A date, le calendrier, déjà contraint, ne permet plus d'envisager une reprise des compétitions amateurs. Cette décision du Comex de la FFF entraîne une saison blanche pour toutes les compétitions amateurs, sans aucune montée ni descente pour les clubs engagés dans ces championnats », peut-on lire. La FFF précise que la situation des championnats de N2 et de D2 féminine qui sont toujours suspendus devra être étudiée dans les prochains jours. Le Comex de la FFF a aussi arrêté définitivement les championnats nationaux (D2 futsal, U19 Féminine, U17 et U19 Nationaux, National 3) ainsi que la Coupe de France féminine.