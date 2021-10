PSG : Ángel Di María et la MNM, un rôle de quatrième fantastique

La suite après cette publicité

Arrivé au Paris Saint-Germain à l'été 2015 en provenance de Manchester United, Ángel Di María est devenu un élément incontournable du club de la capitale. Une aisance technique et un pied gauche de velours régalant le Parc des Princes à maintes reprises. Six années passées sous la tunique rouge et bleu où l'Argentin a vécu, aux premières loges, les arrivées successives de nombreuses stars pour, aujourd'hui, former un effectif galactique porté par ce trio magique : Messi-Neymar-Mbappé. Pour Telefoot, «El Fideo», désormais meilleur passeur de l'histoire du club (104), a dans un premier temps rappelé son bonheur d'avoir rallier le PSG.

«La famille, c’est le plus important pour moi. Venir à Paris, c’est merveilleux. Une de mes filles est née ici. Venir à Paris, ça a été l’une des meilleures décisions de ma vie. Ce dont je suis le plus fier ? Rester dans l’histoire de ce club. Quand j’ai su que je me rapprochais de ce record de passes décisives, j’ai voulu le dépasser. Que mon nom reste dans l’Histoire du club, j’en suis fier.» Épanoui sous le maillot parisien, l'ailier international argentin (116 sélections, 21 buts) reconnaît, cependant, que la Ligue des Champions lui laisse, pour l'heure, un sentiment amer : «la Ligue des Champions ? J’échangerais les 17 titres gagnés avec le PSG contre une Ligue des Champions. On en est pas loin. Partir sans l’avoir remporté, ce serait un regret.»

«Jouer avec Messi me manquait»

Reconnaissant que le Classique face à l'OM faisait parti des «meilleurs matchs à disputer», le gaucher du PSG a cependant précisé que «la manière» comptait autant que la victoire. Annoncé titulaire pour ce choc (à suivre en direct sur FM à partir de 20h45), l'Argentin pourrait ainsi être associé au nouveau trio magique du club francilien : Messi-Neymar-Mbappé. Avec l’arrivée de Lionel Messi dans l’effectif parisien cette saison, le groupe lui fait d‘ailleurs penser à l’année de son sacre madrilène en C1 : «Mbappé, Messi et Neymar sont trois joueurs exceptionnels, ce groupe est très similaire à ce que j’ai connu au Real en 2014. Le PSG ressemble au Real Madrid quand on a gagné la Ligue des Champions. Benzema, Bale et Cristiano étaient à leur meilleur niveau et Messi, Neymar et Mbappé sont, eux aussi, à leur meilleur niveau. Les trois peuvent jouer ensemble et le meilleur nous attend.»

Comblé par cette opportunité de pouvoir cohabiter avec de tels joueurs : «c'est l’une des choses qui me manquait, de pouvoir jouer avec Léo dans un club. Il a été, depuis le début, le meilleur joueur. Ce qu’il fait à l’entraînement ou sur le terrain, personne ne sait le faire. (…) Avec Kylian, c’est très facile. C’est un joueur toujours en mouvement. C’est un buteur, donc lui faire des passes décisives, c’est plus facile.» L'attaquant parisien (33 ans, 89 buts), concède malgré tout que la cohésion sur le terrain laisse encore à désirer et qu'il faudra encore du temps pour tirer le meilleur rendement de ce trio offensif : «Neymar ? Avec l’arrivée de Léo, c’est plus difficile de trouver la cohérence. Neymar est un grand joueur, il va trouver le rythme. Est-ce que ce trio peut fonctionner ? Bien entendu.» Une énorme concurrence qui ne semble, cependant, pas remettre en cause l'avenir d'El Fideo : «c’est difficile quand tu as ces trois joueurs devant toi. Il faut bien travailler et ensuite c’est le coach qui décide. Ma prolongation ? J’ai décidé de rester à Paris pour ma famille, mes filles. J’ai encore un an de contrat et si tout se passe bien on verra avec Leonardo en fin de saison».

