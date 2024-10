LdC : la terrible statistique du Paris Saint-Germain

Mené 1-0 par le PSV Eindhoven après un but de Noa Lang, le Paris Saint-Germain vit une soirée difficile ce soir au Parc des Princes. Devant réagir sous peine d’enchaîner une deuxième défaite de suite en Ligue des Champions, le club francilien traverse une série très négative dans la compétition. En effet si on compte la première période contre les Néerlandais et les quatre matches précédents des Franciliens (la double confrontation de l’an dernier contre le Borussia Dortmund, Girona et Arsenal), ces derniers ont passé 400 minutes sans voir le moindre de leur joueur marquer un but.

La suite après cette publicité

En effet même s’ils ont gagné 1-0 contre Girona, le but inscrit avait été concédé contre son camp par Paulo Gazzaniga. C’est la première fois de son histoire en Ligue des Champions que le Paris Saint-Germain connaît une période de disette offensive aussi prononcée. Le PSG a tiré 88 fois sur cette période pour 10 tentatives qui ont terminé sur les poteaux et la barre transversale pour 0 but marqué par un joueur parisien.