İstanbul Başakşehir-PSG : les compositions officielles !

C'est un match devenu subitement plus important pour le Paris Saint-Germain. Défait pour son entrée en lice dans la compétition, à domicile par Manchester United (1-2), le club de la capitale doit absolument rattraper les points perdus en allant s'imposer sur la pelouse du champion de Turquie en titre, l'Istanbul Basaksehir (Un match à suivre en direct commenté sur FM à 18h55). Pour cela, Thomas Tuchel aligne le même schéma que lors de la précédente sortie, en Ligue 1, à savoir un 4-4-2.

Keylor Navas démarre dans les buts, protégé par une charnière centrale Kimpembe-Danilo. Sur les côtés, Florenzi, à droite, et Kurzawa, à gauche, seront bien là. Au milieu, Marquinhos est accompagné par Ander Herrera et l'on retrouve Neymar sur le flanc gauche, Angel Di Maria à droite, avec, surprise du chef, Moise Kean aligné en pointe. L'Italien fait la paire avec Kylian Mbappé. Côté Istanbul BB, un 4-1-4-1 est proposé. Günok est aux cages avec, devant lui, une défense à quatre composée de noms bien connus : l'ex-Lyonnais Rafael, l'ancien Red Skrtel, Epureanu et Bolingoli-Mbombo. Devant la défense, Topal est positionné, avec devant lui le quatuor Visca-Ozcan-Kahveci-Türüc. Enfin, l'attaque est emmenée par le seul Enzo Crivelli (ex-Caen).

Les compositions officielles :

İstanbul Başakşehir : Günok - Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli - Topal - Visca, Ozcan, Kahveci, Türüc - Crivelli

PSG : Navas - Florenzi, Danilo, Kimpembe, Kurzawa - Di Maria, Marquinhos, Herrera, Neymar - Kean, Mbappé