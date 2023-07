L’AS Monaco dévoile son nouveau maillot third !

Chaque été, les clubs dévoilent leurs nouvelles tuniques pour la saison à venir. L’AS Monaco ne déroge pas à la règle. Cette fois-ci, les Monégasques présentent leur maillot third, couvert d’un bleu méditerranéen et d’un blanc plus classique.

En collaboration avec l’Institut océanographique de la ville, l’AS Monaco dévoile également que ce tout nouveau maillot est fabriqué à partir de polyester recyclé. Toujours sponsorisé par Kappa, l’ASM retrouve une tunique bleue après avoir tenté le violet la saison passée.

