The Best 2022 : Alexia Putellas sacrée meilleure joueuse pour la deuxième année consécutive

Plusieurs prix étaient décernés lors de la cérémonie de la FIFA récompensant les meilleurs joueurs de l’année 2022. Chez les féminines, c’est à nouveau Alexia Putellas qui a été sacrée meilleure joueuse. Pour rappel, avec son club du FC Barcelone, elle a atteint la finale de la dernière Ligue des Champions (défaite face à l’Olympique Lyonnais). Les joueuses barcelonaises ont remporté un troisième titre d’affilée en Liga et sont actuellement premières devant leur rival du Real Madrid.

«Merci beaucoup, merci à tous ceux et celles qui ont voté. J’aimerais félicité Alex (Morgan), tu mériterais également ce prix. Merci à mes proches, à mes coéquipières, à mon club. Ce trophée est la preuve que vous pouvez réussir vos rêves et obtenir ce que vous voulez en travaillant» a confié la joueuse espagnole. Comme pour le Ballon d’Or France Football, la capitaine du FC Barcelone réalise un doublé incroyable. En effet, La joueuse espagnole continue de tout rafler chez les féminines avec deux Ballons d’Or et deux prix de la meilleure joueuse en deux ans seulement. La concurrence n’a qu’à bien se tenir.

