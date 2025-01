Inter : Lautaro Martinez en colère après l’échec contre Milan

« A 2-0, on a arrêté de jouer ». Le constat dressé par Lautaro Martinez après la défaite de l’Inter contre le Milan AC en Supercoupe d’Italie (2-3) est sévère envers les siens, qui maitrisaient pourtant largement la rencontre après une heure de jeu. « On a continué à produire, on a perdu quelques situations de but, après le 2-2 avec Frattesi, puis avec Denzel (Dumfries), avec Mkhiitayan, puis le mien… On a eu des occasions. Nous n’avons pas su profiter de nos opportunités et nous avons perdu. Je ne sais pas si c’est à juste titre ou non, mais Milan n’a jamais cessé d’y croire et le mérite leur revient », a déclaré le capitaine des Nerrazuris juste après la rencontre.

L’international argentin justifie notamment cette déconvenue par le fait que l’Inter n’a pas tenu « la tension au retour des vestiaires, car nous savions que Milan était très fort à la reprise. Leurs joueurs sont très rapides à redémarrer, nous ne devions pas nous appuyer sur notre avance au score. » L’Inter Milan tentera de faire oublier cette déconvenue contre Venise ce samedi, pour rester dans la course au titre en Serie A.