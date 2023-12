RC Lens : Florian Sotoca voit déjà très loin en C3 !

Le RC Lens a tenu le coup. Vainqueur en fin de rencontre du Séville FC (2-1), le club français conserve sa 3e place qualificative en barrage de Ligue Europa et poursuit son aventure européenne. Ce fut dur ce soir, il aura fallu des nerfs solides pour venir à bout de Sévillans, qui n’ont jamais rien lâché. Florian Sotoca aura été l’un des héros du soir en offrant le ballon de but à Fulgini dans les arrêts de jeu. Son sourire et son ambition pour la suite en disent longs au micro de Canal+ à la fin de la rencontre.

«On fait une première mi-temps difficile mais on a eu l’état d’esprit en seconde. On a fait un vrai match de coupe d’Europe. Il ne faut pas l’oublier. Séville a gagné 7 fois la Ligue Europa, et nous, on était encore en L2 il y a 4 ans. On a été piqué à Arsenal, ça fait mal mais ce soir on a réagi en équipe. L’état d’esprit du groupe a été énorme. On fait un match d’hommes. On s’est serré les coudes. On est fiers de représenter le foot français avec ces 6 matchs. Il y a un petit regret de ne pas passer en Ligue des Champions mais c’est beau ce qu’on a fait. La vie est belle. Ça prouve qu’on ne lâche rien, qu’on mérite cette qualification. Samedi, il y a déjà un match important (contre Reims). On verra l’épopée européenne mais on veut aller le plus loin possible en coupe d’Europe.»