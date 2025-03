Révélations accablantes sur les méthodes odieuses du PSG et de Nasser Al-Khelaïfi !

Diffusé sur France 2 ce soir à 23h00, le nouveau numéro de Complément d’enquête s’intéressera à Nasser Al-Khelaïfi et ses méthodes en tant que président du PSG et de beIN Media Group. Un documentaire attendu qu’ont pu visionner divers médias en avant-première, et ils ont déjà pu faire quelques révélations assez dérangeantes. Au cours d’un entretien réalisé en Tunisie, le responsable de la fameuse armée numérique à l’origine du harcèlement d’Adrien Rabiot ou encore Kylian Mbappé à l’époque, se livre visage masqué. Il évoque notamment les procédés malsains utilisés par Paris pour nuire aux "opposants" du club.

« Ils voulaient qu’on parle toujours bien du PSG. Si un compte influent parlait mal du PSG, ils voulaient le dégommer ! (…) Il m’était demandé de mettre la pression sur les joueurs au moment des renégociations de contrat (…) L’actionnaire d’U-réputation et Nasser ont souvent discuté ensemble, ils se connaissaient », explique le responsable de cette armée numérique, qui travaillait pour le PSG via l’agence U-réputation. Une facture de 25 000 euros pour deux mois de travail en 2019, révélée par l’émission, confirme bien cette activité. Bien qu’il ait été cité comme étant l’instigateur de cette stratégie, l’ancien directeur de la communication du club, Jean-Martial Ribes, n’a pas souhaité réagir.

Un homme intimidant

De son côté, le réalisateur du documentaire, Fabien Touati, était l’invité de l’After Foot sur RMC Sport et il a fait des révélations plutôt juteuses concernant le patron du Paris Saint-Germain. Il en a dit un peu plus sur ces fameux faux comptes. « Des faux comptes Twitter recevaient en direct les ordres de l’ancien directeur de la com’ du PSG Jean-Martial Ribes pour mettre des coups de pression. Ces comptes nous ont confirmé des rendez-vous à la Factory. De temps en temps, ils étaient même accrédités sur la pelouse du Parc des Princes. Ils ont mis des coups de pression à des joueurs, à des journalistes, à tous les supposés ennemis du jour », a-t-il révélé.

« C’est un redoutable homme d’affaires, la séquence avec les autres présidents illustre qu’il impose un rapport de force constant. Il peut être intimidant et méprisant si vous vous opposez à lui. […] Textor soulève de vrais problèmes, et tous ceux qui osent remettre en question le duo beIN-DAZN sont renvoyés dans les cordes. […] Dans le reste de la réunion, il est virulent. Il y a 3 passages où il intervient dont le passage avec Benjamin Morel qui est très violent, on a pas pu tout montrer », a-t-il ajouté. Autant dire que ce documentaire va faire du bruit…