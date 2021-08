La Juventus prolonge Giorgio Chiellini

Giorgio Chiellini reste à Turin ! Libre de tout contrat depuis le 1er juillet dernier, le légendaire défenseur central de la Vieille Dame poursuit son histoire d'amour avec les Bianconeri. Le club turinois vient, en effet, d'annoncer un accord officiel avec le joueur pour une prolongation de deux saisons, liant les deux parties jusqu'en juin 2023. «Giorgio est l'ADN de la Juve, il est l'histoire, il est présent, il est courageux et passionné, il est le cœur et la tête. Giorgio, c'est mille chiffres, mille chiffres, beaucoup de records, beaucoup de trophées, mais aussi neuf lettres», indique notamment le communiqué de la Juve publié ce lundi soir.

Arrivé au club à l'été 2005 en provenance de la Fiorentina, l'international italien (112 matches, 8 buts) compte 639 matches en Série A pour un total de 43 buts et 26 passes décisives. Des statistiques étourdissantes résumant la carrière et l'expérience du natif de Pise. Champion d'Europe avec la Nazionale, en juillet dernier, le capitaine de la Squadra Azzurra aimerait même faire partie de l'aventure au Qatar pour la Coupe du Monde 2022. Une prolongation qui lui permet donc de rester au sein d'une formation extrêmement compétitive et de maintenir un état de forme idéal en vue d'une nouvelle épopée au plus haut niveau mondial. Immense Chiellini.

🗣🎙 An exclusive word with the man who will soon begin his 17th season in our ⚫️ & ⚪️, @chiellini! 🙌#Chiellini2023