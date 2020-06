Liga : le Celta écrase Alavés

La trentième journée de Liga se poursuivait cet après-midi avec un match entre le Celta et Alavés à Balaidos. Un match décisif pour les Galiciens en vue du maintien, et qu'ils ont bien négocié avec cette lourde victoire 6-0. Très vite, Jeison Murillo (14e), puis Iago Aspas, sur penalty (20e), mettaient l'équipe d'Oscar Garcia devant au score.

Les Basques n'étaient pas au bout de leurs peines puisque quelques minutes plus tard, Martin Aguirregabiria était expulsé (27e). Rafinha Alcantara s'offrait lui un doublé coup sur coup (40e, 41e), avec un premier but somptueux. Nolito, dont le retour a été officialisé il y a quelques jours seulement, se mêlait à la fête pour son premier match depuis son retour avec un but sur penalty (79e). Santi Mina signait le sixième de l'après-midi (86). Avec cette victoire, le Celta remonte à la seizième place. Alavés chute jusqu'à la treizième marche du classement.