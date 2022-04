Atlético : Diego Simeone assume son style

La suite après cette publicité

Pointé du doigt pour son style jugé trop frileux et défensif, l'entraîneur de l'Atlético de Madrid Diego Simeone a répondu ce mardi en conférence de presse, à la veille de la réception de Manchester City (quart de finale retour de Ligue des Champions. Et les détracteurs de l'Argentin risquent d'être déçus.

«Il est clair que nous n'allons pas beaucoup nous éloigner de ce en quoi nous croyons. J'espère que nous pourrons trouver de meilleures transitions, que nos footballeurs cadres auront une soirée inspirée et fantastique», a lâché el Cholo, qui a assuré ne pas prêter oreille aux critiques. «Les mots sont gratuits et nous avons tous notre opinion. Entre collègues, il y a des règles et, moi, je m'en impose une, respecter les autres, toujours, toujours.» Fidèle à lui-même.

