FFF : un hommage à l'arbitre Johan Hamel organisé ce week-end

Hier, la SAFE, représentant les arbitres de l'élite du football tricolore, a annoncé la disparition de Johan Hamel. Agé de 42 ans, l'arbitre officiait en Ligue 1 depuis plusieurs années. «L’arbitrage est en deuil. Nous apprenons le décès de notre Collègue et Ami, Johan HAMEL, arbitre de Ligue 1, à l’âge de 42 ans. A sa Famille, ses Proches et Amis, le SAFE et les Arbitres adressent leurs plus profondes condoléances. Johan, tu nous manqueras», peut-on lire sur le communiqué de la SAFE. Ce jeudi, la FFF a réagi à ce décès tragique par l'intermédiaire de Noël Le Graët.

« C’est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de Johan Hamel. C’était un arbitre très apprécié, au parcours exemplaire, un passionné et une figure de notre football. Au nom de la FFF, de l’ensemble de notre football amateur et professionnel, je tiens à exprimer mes plus sincères condoléances à la famille de Johan et ses proches.» La FFF a ensuite indiqué à son sujet. «La FFF et le football français rendront hommage à Johan Hamel le week-end prochain. Une minute de silence ou d'applaudissements sera observée à sa mémoire sur toutes les rencontres de compétitions nationales, notamment celles du 8e tour de Coupe de France, des championnats de France de D1 Akema féminine, de Divisions 1 et 2 futsal, de championnat National 2 et du 1er tour fédéral de la Coupe de France féminine».