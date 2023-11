Real Madrid : Eduardo Camavinga absent plus longtemps que prévu !

Le virus FIFA frappe encore les Bleus et le Real Madrid. Cette fois, c’est Eduardo Camavinga qui a été victime d’une blessure, lors de la séance d’entraînement des Bleus mercredi soir. Le milieu de terrain s’est ainsi blessé au genou, et il a dû quitter le stage tricolore, laissant sa place à Khéphren Thuram. Si les premières estimations laissaient penser que l’ancien Rennais n’allait pas être absent bien longtemps, cette blessure s’avère finalement plus grave que prévu.

Selon les informations du quotidien AS, il pourrait être absent pour deux mois. C’est donc une fin d’année civile 2023 pour le milieu français, qui va notamment manquer les deux prochains matchs européens des Merengues face à Naples et l’Union Berlin, même s’il faut noter que l’équipe de Carlo Ancelotti est déjà qualifiée. Sa participation à la Supercoupe d’Espagne est également très incertaine.