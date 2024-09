À quoi joue le Rayo Vallecano avec James Rodríguez ?

Sans doute l’un des transferts les plus inattendus de l’été. Le 26 août dernier, le Rayo Vallecano réalisait un coup de maître sur le mercato estival en officialisant la signature de James Rodríguez. Une destination surprenante pour un joueur de son pedigree qui a connu de nombreuses mésaventures au cours de la dernière décennie. Brillant avec la Colombie lors du Mondial 2014 et élu meilleur buteur de la compétition avec six réalisations, James Rodríguez a progressivement perdu le fil de sa carrière au regard de ses expériences plus ou moins fructueuses au Real Madrid, au Bayern Munich ou encore à Everton. Après des exils ratés au Qatar puis à l’Olympiacos, le milieu offensif de 32 ans a tenté un retour en Amérique du Sud en vue de grappiller du temps de jeu. Là encore, le natif de Cucuta a éprouvé toutes les difficultés du monde à retrouver ses allures d’antan sous les couleurs de São Paulo (12 matchs pour 1 but et 2 passes décisives).

Finalement, c’est durant la Copa América 2024 que James Rodríguez a regagné du crédit. En dépit de la défaite de son pays en finale contre l’Argentine (0-1), l’international colombien (108 sélections, 29 buts) a fait taire toutes les critiques à son sujet. Décisif avec la Tri, salué par ses adversaires à l’image des propos de Marcelo Bielsa à son égard, le joueur passé par le FC Porto et Monaco a logiquement été sacré meilleur joueur ainsi que meilleur passeur du tournoi (6 offrandes, soit le record absolu sur une même édition). De retour au premier plan, James avait donc l’embarras du choix cet été. Et malgré les intérêts affichés par de nombreux clubs européens, le principal concerné, en quête d’un nouveau rebond, a tenté le pari proposé par une équipe du Rayo Vallecano qui venait de valider dans la douleur son maintien en première division quelques mois auparavant.

Le Rayo joue la carte de la prudence avec James…

Accueilli comme un prince dans la capitale espagnole, au point d’être comparé par son nouveau président Raúl Martín Presa au légendaire Diego Maradona, James Rodríguez n’a pas encore disputé la moindre minute avec le Rayo Vallecano, et ce, alors que le championnat espagnol a repris depuis plus d’un mois. Pire encore, il n’a toujours pas été présenté aux fans de l’actuel 11e de Liga. Une situation qui suscite la curiosité de l’autre côté des Pyrénées quand on sait que le joueur de 32 ans a dernièrement participé aux éliminatoires de la Coupe du monde 2026 avec la Colombie et livré une prestation de grande classe face à l’Argentine (victoire 2-1 des Cafeteros), le 11 septembre. Au regard des déclarations tenues par son président sur les antennes de la Cadena Ser, le Rayo semble vouloir prendre ses précautions avec le Colombien, sujet aux blessures à répétition depuis le début de sa carrière.

«Il est disponible et nous espérons qu’il fera ses débuts le plus tôt possible. Il nous a rejoints tardivement, il venait de disputer la finale de la Copa América en juillet… Il revient d’un long voyage transocéanique, après avoir joué deux matchs, hier avec des conditions très difficiles de chaleur et d’humidité à Barranquilla. Nous allons bien prendre soin de lui pour qu’il puisse nous donner le maximum pendant la saison», a alerté le patron du Rayo. Si les supporters du Rayo trépignent d’impatience à l’idée de voir James porter la tunique des Franjirrojos, ce ne sera pas pour tout de suite. Relancé sur le sujet, Raúl Martín Presa a avoué qu’il ne savait pas quand le Colombien sera présenté ni quand il effectuera ses débuts avec sa nouvelle écurie : «Je ne peux pas vous dire. On ne sait pas ce qu’on va faire, on va se mettre d’accord avec le joueur pour qu’il soit à l’aise.» En outre, le club madrilène devra composer sans sa nouvelle vedette contre Osasuna (5e journée de Liga), ce week-end…