OM-OL : la réaction de Jean-Michel Aulas sur les graves incidents à Marseille

Sur ses réseaux sociaux, Jean-Michel Aulas, l’ancien président mythique de la formation rhodanienne, a également livré son sentiment après les tristes évènements provoquant le report du match opposant l’OM à l’OL. «LFP, FFF, OL, que cette situation inéquitable cesse et que l’on applique les règles à Marseille comme à Lyon ou à Montpellier : dans quelles conditions va pouvoir arbitrer monsieur Letexier ?», a tout d’abord assuré le dirigeant français avant de demander des sanctions exemplaires.

«Soutien total à Fabio et nos joueurs : tous derniers délégués LFP du matchs OM-OL vous le diront ces incidents ont déjà eu lieu par le passé et j’ai fait des réclamations non suivies car pas de blessés à l’époque! Trop c’est trop les sanctions doivent être exemplaires !» Le message est passé, reste désormais à connaître les éventuelles sanctions prises par les instances dans les jours à venir…