Le RB Leipzig en passe de voler une nouvelle pépite au PSG

Une pépite de plus sur le départ. Aussi triste que réelle, la tendance se confirme pour le Paris Saint-Germain qui ne parvient pas, au fil des années, à conserver ses talents. Dans cette optique, un nouveau Titi parisien pourrait quitter le club de la capitale dans les prochains jours. Approché par l’Eintracht Francfort, qui n’avait pas hésité à dégainer une offre, El Chadaille Bitshiabu (18 ans) serait désormais dans le viseur du RB Leipzig.

Plus encore, à en croire les dernières informations de Sky Germany, le polyvalent défenseur central des champions de France en titre, capable de dépanner au poste d’arrière gauche, s’est envolé pour Leipzig, ce jeudi, afin de discuter d’un éventuel transfert chez le dernier troisième de Bundesliga. Le média allemand précise, toutefois, qu’aucun accord n’a encore été trouvé entre les différentes parties.

La Bundesliga pour s’aguerrir !

Alors que nous vous révélions dernièrement que Luis Campos n’était pas contre l’idée de s’en séparer - que ce soit en simple prêt (si prolongation) ou même en transfert si une offre de 15 millions arrivait sur la table - Nasser Al-Khelaïfi souhaiterait lui, de son côté, absolument conserver le natif de Villeneuve-Saint-Georges et le prolonger. Avec l’intérêt prononcé du RBL dans ce dossier, un départ reste malgré tout envisageable.

Alors que les pensionnaires de la Red Bull Arena sont en passe de perdre Josko Gvardiol, tout proche de Manchester City, et qu’Abdou Diallo a déjà fait son retour en France, l’arrivée d’El Chadaille Bitshiabu viendrait, en effet, assurer une continuité dans le projet du club allemand. En mettant la main sur un profil très prometteur, auteur de 17 apparitions toutes compétitions confondues la saison passée avec les Rouge et Bleu, Leipzig renforcerait, par ailleurs, sa charnière centrale. L’occasion également pour Marco Rose de disposer d’une option supplémentaire en plus de Willi Orbán et Mohamed Simakan.