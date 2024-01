Chelsea : la folle rumeur Karim Benzema

L’été dernier, Karim Benzema (36 ans) a quitté le Real Madrid pour rejoindre Al-Ittihad en Arabie saoudite. Mais son aventure en Saudi Pro League ne se passe pas comme il l’imaginait. Ces derniers jours, les rumeurs entourant son avenir se font de plus en plus nombreuses, d’autant que le Nueve ne s’est pas présenté à la reprise de l’entraînement au sein de son club. Mais KB9 avait une bonne raison puisqu’il est bloqué à l’Ile Maurice à cause d’un cyclone. Malgré cela, le cas Benzema fait encore couler de l’encre ce lundi.

En effet, le Telegraph révèle que Chelsea, qui veut se renforcer en attaque avec un n°9 de classe mondiale, pense à Karim Benzema. Les Blues ont aussi coché le nom de Roberto Firmino, qui est dans le dur à Al-Ahly. Le média britannique que les Londoniens pourraient envisager la possibilité de recruter l’un des deux buteurs sous la forme d’un prêt, plutôt que de miser durablement sur eux. Mais concernant Benzema, le voir rejoindre Chelsea paraît étrange puisque son club, Al-Ittihad, fait tout pour le conserver.