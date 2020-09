OL : l'offre mystère qu'attend Houssem Aouar

L'Olympique Lyonnais lui a accordé un bon de sortie pour cet été. L'enfant du club Houssem Aouar (22 ans) peut partir si l'offre idoine arrive sur le bureau de Jean-Michel Aulas. Il se murmure que les Gones demandent au moins 60 M€ pour lâcher le brillant milieu de terrain, étincelant lors du Final 8 de Ligue des Champions cet été.

La suite après cette publicité

Seulement, pour l'heure, il n'y a pas de trace d'une telle proposition. Certes, Arsenal a tenté sa chance avec un certain montant (40 M€) plus Mattéo Gendouzi (21 ans). Mais les Rhodaniens ont préféré dire non, pas totalement convaincus par le profil de l'international Espoirs tricolore des Gunners.

Une offre arrive

Mikel Arteta adore le Lyonnais, mais les Londoniens, qui ont déjà beaucoup investi cet été (Gabriel, Willian et la prolongation de Pierre-Emerick Aubameyang) ne peuvent pas se permettre d'aller plus loin. Mais le mercato du jeune homme n'est pas terminé pour autant. Le Telegraph assure que ce dernier sait qu'une offre d'un club qualifié en Ligue des Champions va prochainement se matérialiser.

Le sérieux quotidien anglais ignore en revanche de quel club il s'agit. La Juventus et Manchester City, deux écuries intéressées de longue date par son profil et qualifiées pour la prochaine C1, pourraient répondre à ce profil. Tout comme le Paris SG, qui était venu aux nouvelles il y a plusieurs semaines. À moins qu'un concurrent surprise ne vienne coiffer tout le monde au poteau. Le feuilleton Aouar est en tout cas loin d'être terminé !