Reims-PSG : les compositions officielles !

En clôture de de la cinquième journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain se déplace en Champagne pour affronter le Stade de Reims (à suivre en direct commenté sur FM à 21h). Pour cette rencontre, Thomas Tuchel peut à nouveau compter sur Neymar, revenu de sa suspension de deux rencontres. Il peut également aligner Mbappé et Di Maria puisque ce dernier ne purgera sa suspension de 4 matches suite à son crachat en direction d'Alvaro Gonzalez qu'après ce match.

Côté Reims, David Guion aligne un 4-3-3 alors que ses hommes ont joué en milieu de semaine en Ligue Europa. Rajkovic sera bien dans les buts et devant lui une ligne de quatre hommes composée de Foket, Maresic, Abdelhamid et Konan. Cassama jouera point basse tandis que Chavalerin et Berisha complèteront ce trident. Enfin, devant, Mbuku et Donis devront accompagner le jeune El Bilal Touré. Côté parisien, pas de surprise. Navas gardera les buts, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe et Bakker seront les défenseurs. Leandro Paredes tiendra son rang au milieu de terrain et sera accompagné de Julian Draxler. Sur les ailes, on retrouvera Neymar et Di Maria tandis que le duo Icardi-Mbappé sera chargé de concrétiser les occasions parisiennes.

Les compositions d'équipes :

Reims : Rajkovic - Foket, Maresic, Abdelhamid, Konan - Donis, Cassama, Chavalerin, Berisha, Mbuku - El Bilal Touré

PSG : Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker - Di Maria, Paredes, Draxler, Neymar - Mbappé, Icardi