Edin Terzic fait le point sur la blessure d'Erling Braut Haaland

Sorti sur blessure contre le Bayern Munich (défaite 4-2) alors qu'il avait inscrit un doublé, l'attaquant norvégien Erling Braut Haaland avait eu une douleur à la cheville. Si on pouvait être inquiet sur la santé de l'ancien joueur de Molde et du Red Bull Salzbourg, le coach du Borussia Dortmund Edin Terzic s'est montré plutôt rassurant.

La suite après cette publicité

«Haaland a fait un grand match, il a marqué deux buts, il est sorti parce qu'il a pris un coup et que nous devons le ménager, il a beaucoup joué ces dernières semaines, mais je pense qu'il sera OK pour la Ligue des champions» a ainsi lâché le coach des Marsupiaux. Plus de peur que de mal donc pour Erling Braut Haaland qui a encore livré un bon match malgré la défaite de son équipe.