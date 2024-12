Man Utd : Paul Pogba annoncé de retour

Libre depuis la rupture de son contrat à la Juventus, Paul Pogba (31 ans) se prépare en attendant de retrouver la compétition en mars prochain. Le Français travaille donc physiquement afin d’être prêt quand il aura trouvé un nouveau point de chute. Mais ce lundi, le Daily Mail, par la voix de l’ancien joueur de MU, Louis Saha, nous apprend que la Pioche pourrait s’entraîner chez les pensionnaires d’Old Trafford avant de rejoindre son prochain club.

La suite après cette publicité

« J’ai entendu des rumeurs selon lesquelles Paul Pogba se verrait offrir l’opportunité de revenir s’entraîner avec Manchester United au cours de la nouvelle année, et je pense que ce serait une excellente opportunité pour Paul. Il doit retrouver son meilleur niveau le plus rapidement possible, et s’entraîner avec les meilleurs joueurs l’aidera à y parvenir. Je pense qu’il serait ravi d’avoir l’opportunité de revenir au club. Je pense aussi que Paul Pogba est toujours un joueur très spécial. Quand on pense aux milieux de terrain, Pogba a des qualités uniques. Je pense que l’équipe de United manque de puissance au milieu de terrain, et il nous manque un joueur habile qui peut jouer box to box, donc il serait un bon ajout (à l’équipe de Manchester United, ndlr) parce qu’il a un profil de joueur différent de celui de United.» Puis, Saha a indiqué que Pogba pourrait faire des sacrifices pour rejouer sous les couleurs de MU. «Quand je regarde Pogba, je pense que de nombreuses équipes trouveraient intéressant de le recruter en tant qu’agent libre. Oubliez le salaire, je suis sûr que Paul est prêt à trouver un compromis à ce sujet car il veut rejouer au football après une si longue période d’absence. Quand je pense à Pogba, il y a plus de points positifs que de points négatifs dans sa signature, et je pense que c’est un joueur qui devrait intéresser Manchester United en janvier. Tous les grands clubs de Premier League devraient considérer le transfert gratuit de Pogba comme une opportunité incroyable. C’est comme ça que je le vois.» Il reste à savoir si Pogba et MU l’entendront aussi de cette oreille.