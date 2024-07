Le président de la FFF promet un hommage à Olivier Giroud

«La Fédération Française de Football lui rendra l’hommage qu’il mérite lors d’un des prochains matchs de l’Équipe de France.» Dans un communiqué publié sur le site de la FFF, Phillipe Diallo, le patron du football français a promis à Olivier Giroud, jeune retraité international, un hommage digne de ce nom.

À 37 ans et après 13 ans sous le maillot tricolore, le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France (137 sélections, 57 buts) a décidé de se retirer du football international après l’élimination des Bleus en demi-finale de l’Euro en Allemagne. L’ancien avant-centre de Montpellier et d’Arsenal, n’arrête cependant pas sa carrière et rejoindra cet été une autre légende des Bleus outre-Atlantique du côté du LAFC, le recordman de sélections, Hugo Lloris (145 capes en Bleu).