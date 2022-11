Carlos Tevez quitte déjà le banc de Rosario Central

Nommé pour 12 mois à la tête de Rosario Central, formation de première division argentine, le 21 juin dernier, Carlos Tevez, 38 ans, quitte déjà ses fonctions ! Los Canallas ont annoncé la fin de la première expérience d'entraineur de l'ancien joueur de Boca Juniors, Manchester United et Manchester City.

Officiellement retraité des terrains depuis début juin, l'ex-international argentin aura dirigé Rosario Central pendant 24 matches, affichant un bilan de 6 victoires, 10 nuls et 8 défaites. Le club rosarino a conclu la saison à la 20e place d'une Liga Profesional qui compte 28 clubs. «Carlos Tevez n'est plus l'entraîneur de Rosario Central. Nous le remercions ainsi que son équipe d'entraîneurs pour le professionnalisme et le travail effectué au cours de ces mois à la tête de l'équipe professionnelle. Germán Rivarola prendra la direction de l'équipe par intérim», a communiqué le club argentin.