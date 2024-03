Liga Portugal : Porto atomise Benfica et revient à six points

Ce genre de rencontre est forcément très attendu au Portugal. Cette saison, en Liga Portugal Betclic, le duel s’articule principalement entre le Sporting CP et Benfica. Pourtant, ce vendredi, un premier tournant pourrait avoir eu lieu dans l’élite portugaise. En effet, en déplacement sur la pelouse du FC Porto, le SLB a été sèchement battu par son rival historique.

Alors que Galeno a fait le show en première période en ouvrant le score (20e), puis en offrant le break aux Dragões (44e), Wendell a inscrit le troisième but des siens au retour des vestiaires (55e). L’expulsion de Nicolas Otamendi n’a pas arrangé les affaires lisboètes (61e) : Pepê, bien servi par Nico, a encore plus corsé l’addition (75e) avant que Danny Namaso (90+2e) ne parachève la correction de Porto. Avec cette démonstration (5-0), le FCP revient à six unités de leurs adversaires du soir qui sont désormais deuxièmes et relégués à un petit point du leader, le Sporting CP.