OL : deux portes de sorties s’offrent à Gift Orban

En moins d’un an à l’Olympique Lyonnais, Gift Orban aura tout connu. Il y a eu tout d’abord la joie de signer chez les pensionnaires du Groupama Stadium le 18 janvier 2024. «L’Olympique Lyonnais est heureux d’officialiser l’arrivée de l’attaquant nigérian Gift Orban, en provenance de La Gantoise, qui s’est engagé avec le club pour une durée de 4 saisons et demie, soit jusqu’au 30 juin 2028. Le montant du transfert s’élève à 12 M€ auquel pourra s’ajouter un maximum de 8 M€ de bonus ainsi qu’un intéressement de 20% sur la plus-value d’un éventuel transfert», pouvait-on lire dans le communiqué des Gones. Un joli coup sur le papier puisqu’il était considéré comme l’une des valeurs montantes de la Jupiler League.

Un début de saison délicat

Une fois sur le terrain, il a tenté de se faire une place, lui qui a notamment évolué aux côtés d’Alexandre Lacazette. Volontaire, il a souvent fait preuve de maladresse durant ses six premiers mois entre Rhône et Saône, qui n’ont pas vraiment été flamboyants. Apparu à 16 reprises toutes compétitions confondues, mais titularisé que 6 fois, Orban a marqué 3 buts (0 assist). Le joueur comme l’OL espéraient mieux en 2024-25. Mais quand l’heure du mercato d’été a sonné, les dirigeants lyonnais n’ont pas totalement fermé la porte à son départ. D’autant qu’avec l’arrivée de Georges Mikautadze, couplée au fait que Lacazette ne soit pas parti en Arabie saoudite, l’attaque rhodanienne était déjà bien fournie.

L’OL a donc vu d’un bon œil les approches de Trabzonspor pour son joueur. Mais finalement, les discussions n’ont pas abouti. Orban a donc poursuivi l’aventure avec les Gones. Mais sa situation ne s’est pas arrangée. Utilisé à 5 reprises cette saison par Pierre Sage, il a trouvé le chemin des filets 2 fois. Mais le plus souvent, le footballeur originaire du Nigéria est remplaçant, voire même absent du groupe. C’était le cas face au LOSC. L’OL avait décidé de l’écarter après qu’il ait commenté une publication de son ancien coéquipier à Lyon, Sinaly Diomandé (AJ Auxerre) après ses buts contre les Rhodaniens. Ce que les Gones n’avaient pas du tout apprécié.

La Turquie et l’Allemagne sont là

Orban avait tenté d’expliquer son geste. « Excusez-moi les fans de l’OL c’est par erreur que j’ai fait ce commentaire. C’est juste pour encourager mon ami. Je n’ai même pas vu que c’est la photo de notre match. […] On travaille dur pour gagner des matchs et des trophées. Pour l’OL, je suis désolé. Merci.» Tout cela, en plus de sa faible utilisation, pourrait bien compromettre la suite de son aventure en terres rhodaniennes. Il y a quelques jours, la presse italienne a évoqué un intérêt de l’AC Milan pour le joueur de l’OL. Une information que nous ne pouvons pas vous confirmer. En revanche, comme la presse turque (FotoMaç) l’a indiqué, Galatasaray suit de près le cas Orban.

Des sources proches nous ont révélé que l’écurie de Süper Lig, qui veut se renforcer en attaque après la blessure de Mauro Icardi et le possible départ de Victor Osimhen cet hiver, a inscrit son nom sur sa short-list. Il pourrait également être associé à son compatriote Osimhen, si jamais ce dernier décidait de finir la saison à Istanbul puisque l’idée est d’évoluer avec deux attaquants. De plus, Sky Germany annonce que pour faire face à une hécatombe de blessures en attaque, à savoir celles de Deniz Undav, Jamie Leweling et El-Bilal Touré, Stuttgart a coché les noms de Mathys Tel (Bayern Munich) et… de Gift Orban. Tout cela n’est pas une mauvaise nouvelle pour l’OL qui doit renflouer ses caisses après ses soucis avec la DNCG. Cela passera par des ventes de joueurs. Et dans cette liste, Gift Orban figure en bonne position.