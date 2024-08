Accord total PSG-Eintracht Francfort pour le transfert de Willian Pacho

Le Paris Saint-Germain avance doucement, mais sûrement. Après un début de mercato timide, le club francilien accélère de plus en plus depuis quelques jours. Alors que Gabriel Moscardo (Corinthians) et Matvey Safonov (FK Krasnodar) ont rapidement rejoint le club de la capitale française, c’est désormais le Portugais João Neves qui est devenu officiellement un élément du Paris Saint-Germain. De jolis renforts pour l’équipe de Luis Enrique qui avait également ciblé un apport sur le plan défensif.

Alors que Marquinhos a retrouvé son meilleur niveau et que Milan Skriniar est sa doublure, sur le côté gauche de la défense c’est bien moins convaincant. Principal satisfaction, Lucas Hernandez est absent pour une longue durée puisqu’il a été victime d’une rupture des ligaments croisés. Autre international français, Presnel Kimpembe est sur le flanc également. Seul le Brésilien Lucas Beraldo est donc apte pour le moment.

C’est chaud pour Pacho

Vu cette situation, le Paris Saint-Germain a donc poussé pour trouver le joueur idéal afin de concourir pour une place de titulaire dans la charnière francilienne. Le défenseur central équatorien de l’Eintracht Francfort, Willian Pacho (22 ans), est vite apparu dans les plans de l’équipe coachée par Luis Enrique. Alors que l’accord était proche, celui-ci vient d’être trouvé.

D’après les informations de L’Équipe, un accord a été trouvé au cours des dernières heures entre le Paris Saint-Germain et l’Eintracht Francfort autour d’un transfert du joueur issu de l’académie prestigieuse de l’Independiente del Valle. L’indemnité de cette mutation devrait ainsi avoisiner les 45 millions d’euros bonus compris. La visite médicale de Willian Pacho est attendue en cette fin de semaine et le gaucher devrait ainsi parapher un contrat de cinq ans.