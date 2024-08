PSG : accord quasiment trouvé pour le transfert de Pacho

Les téléphones ont chauffé depuis quelques heures entre l’Allemagne et la France. Il y a quelques minutes, Sky Allemagne évoquait un intérêt prononcé du PSG pour Willian Pacho, défenseur équatorien de l’Eintracht Francfort. Et même des contacts avec le club allemand. Désormais, c’est même quasiment un accord qui est évoqué, de concert par plusieurs médias français et étrangers.

En effet, un accord aurait déjà été trouvé entre les clubs pour un transfert aux alentours de 40 M€, qui pourrait monter à 45 M€ avec les bonus. Cette piste était considérée comme prioritaire aux yeux de Luis Campos. Il ne resterait plus qu’à s’entendre sur les derniers détails contractuels avec le joueur. Mais le PSG est sur le point d’accueillir son renfort défensif tant attendu.