Le PSG passe à l’action pour Willian Pacho

Lucas Hernandez blessé pour encore plusieurs mois, Presnel Kimpembe pas encore remis à 100 %, Milan Skriniar pas spécialement dans les plans de Luis Enrique, et voilà le PSG en quête d’un nouveau défenseur capable de jouer dans l’axe gauche de la défense centrale. Voilà pourquoi de nombreuses pistes sont explorées, selon l’habituel schéma établi par Luis Campos, la tête pensante du mercato parisien.

Plus tôt dans la journée, le nom d’Aymeric Laporte était ainsi évoqué par la presse espagnole. Mais c’est une autre piste, plus jeune, qui est désormais révélée par Sky Allemagne. Il s’agit du défenseur équatorien Willian Pacho, qui s’est révélé cette saison du côté de l’Eintracht Francfort. Un club que le PSG connait bien après les âpres négociations de l’été dernier pour le transfert de Randal Kolo Muani, ou encore la vente de Hugo Ekitike.

Une grosse valeur marchande pour Francfort

Sky Allemagne assure ainsi que les contacts ont été entamés pour le transfert du défenseur gaucher, âgé de 22 ans. Francfort est prêt à le céder dès cet été pour engranger une indemnité de transfert conséquente. Pacho avait été recruté au Royal Antwerp l’été dernier contre 9 M€ et avait signé un contrat jusqu’en 2028. Et sa bonne première saison en Bundesliga a vite tapé dans l’œil des recruteurs européens.

Nous vous avions ainsi révélé en avril dernier que Liverpool avait exprimé son intérêt. De même, le Real Madrid l’a glissé dans sa liste. « C’est un défenseur polyvalent, gaucher, qui possède toutes les qualités recherchées par les gros clubs. Il est puissant, rapide, et dispose d’une bonne relance », nous expose Lukas Hörster, journaliste pour Fussball Transfers. « L’Eintracht le considère déjà comme une grosse valeur marchande, et il était prévu qu’il soit potentiellement vendu dès la fin de sa première saison ». Francfort serait actuellement prêt à le céder pour un prix oscillant entre 50 et 60 M€.