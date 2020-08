Manchester City-OL : le bourreau Maxwel Cornet a encore frappé !

La suite après cette publicité

Il a remis ça ! Samedi soir, Maxwel Cornet retrouvait Manchester City. Une formation contre laquelle l'Ivoirien a été en réussite lors de la saison 2018-2019. En effet, il avait marqué un but lors de la victoire 2 à 1 à l'Etihad Stadium en phase de poule de l'UEFA Champions League. Puis, il avait récidivé en signant un doublé lors du match retour le 27 novembre au Groupama Stadium (2-2). Près de deux ans plus tard, le natif de Bregbo a donc retrouvé sa meilleure victime à Lisbonne lors du Final 8 de la Ligue des Champions. Une rencontre pour laquelle il était pourtant incertain. En effet, dès le coup de sifflet final à Turin la semaine dernière (7 août), Rudi Garcia avait expliqué que son joueur avait un souci musculaire.

Il craignait donc son absence pour le match suivant puisque Maxwel Cornet est un élément essentiel de son onze de départ et de son système de jeu en 3-5-2 où il évolue comme piston à gauche. Vendredi, en conférence de presse, le coach de l'OL était encore dans l'incertitude. «On espère lever les doutes sur Maxwel Cornet et Jason Denayer», avouait-il. Mais finalement, le footballeur de 23 ans était bien au rendez-vous et présent dès le coup d'envoi de la rencontre face aux hommes de Pep Guardiola. Généreux dans l'effort, il a gêné Kyle Walker et il n'a pas hésité à multiplier les montées et les centres (19e). Puis il a fini par trouver la mire, profitant d'un ballon qui lui revenait dans ses pieds pour ouvrir le score (1-0, 24e).

Maxwel Cornet sévit encore contre Man City

Une nouvelle fois, Maxwel Cornet marquait face à Manchester City. Un but qui valait cher pour Lyon. Précieux devant, il a aussi aidé les siens derrière, contrant notamment une frappe de Raheem Sterling qui était dangereuse (46e). En deuxième période, il repartait sur le même rythme, semblant avoir activé le mode Champions League ce samedi. En jambes, il continuait de faire son boulot tant offensivement que défensivement, où il gagnait son duel face à Fernandinho et obtenait même une faute (54e). A la 72e, il était bousculé par Kyle Walker dans la surface, mais il était hors-jeu. Il a mouillé le maillot jusqu'au coup de sifflet final. Une prestation XXL qui lui a valu la note de 7,5 de la part de la Rédaction FM, l'une des meilleures.

Après la rencontre, l'Ivoirien a été salué par son entraîneur Rudi Garcia. En pleine interview, le technicien français a attrapé son joueur et a lâché sur RMC Sport : « on savait qu'on menait 1-0 avant que le match démarre, on savait que Maxwel Cornet allait marquer. C'est vraiment la victoire d'un groupe ce soir. On a manifesté, on s'est encouragé. Quand on joue à huis clos, la communication est importante». Porte-bonheur de son équipe face à Manchester City, l'ancien joueur de Metz a savouré après la rencontre. «C'est vrai que ce sont des matches compliqués à jouer. Un quart de finale de Ligue des Champions, ce n'est pas tous les jours. C'est tombé contre City et ça m'a encore réussi ce soir. C'est bien. Il faut retenir le gros gros travail d'équipe qu'on a fourni ce soir (...) C'est sûr que les critiques, ça fait partie du football. Le plus important, c'est de retourner la tendance, c'est ce que j'ai fait. J'ai toujours mouillé le maillot, ça fait partie du football et j'ai inversé la tendance». Et de fort belle manière ! A lui de poursuivre ainsi mercredi face au Bayern Munich pour mettre tout l'OL dans sa poche !