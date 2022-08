adidas dévoile le maillot third du Bayern Munich pour la saison 2022-2023

Le partenariat historique entre adidas et le Bayern Munich continue avec la présentation du maillot third des hommes de Julian Nagelsmann pour l'exercice 2022-2023, qui a déjà débuté en Allemagne.

L'histoire d'amour continue entre adidas et le Bayern Munich, depuis le début de leur collaboration en 2001. Pour cette 21e saison, l'équipementier allemand vient de présenter ce jeudi le maillot third du club bavarois, et ce après avoir dévoilé le domicile en fin de saison dernière et l'extérieur au début du mercato estival.

Jouer la carte de la sobriété

Le club champion d'Allemagne a nommé cette nouvelle tunique «Champions League», que les joueurs porteront pour tenter de soulever la Coupe aux grandes oreilles et ainsi oublier l'élimination de l'an passé face à Villarreal en quarts de finale. Les Rotten, rouge en allemand, défendront les couleurs du FCB avec un maillot principalement noir.

Néanmoins, en plus du rouge utilisé pour mettre en lumière les trois logos présents à l'avant du vêtement (écusson, équipementier et sponsor maillot), il est à retrouver également sur les trois bandes des épaules, une partie de la bordure des manches, ainsi que sur la devise du club depuis toujours à l'arrière : Mia San Mia («Nous sommes qui nous sommes»).

Diffuser la culture bavaroise

Autre détail intéressant à souligner : les motifs en losange décorés avec les quatre enseignes des cartes traditionnelles utilisées outre-Rhin pour le Schafkopf, un jeu très populaire en Bavière : le coeur, le grelot (carreau en France), le gland (trèfle) et la feuille (pique). Une manière de propager la culture locale au delà des frontières.

Pur produit du sud-est de l'Allemagne, l'attaquant allemand Thomas Müller «trouve l'idée très charmante que nos joueurs transmettent de cette manière une attitude bavaroise au monde du football (...) en tant que Bavarois d'origine et Schafkopfer passionné. C'est un maillot spécial, pour nos fans en Bavière et au-delà»

