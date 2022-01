Serie A : l'AC Milan bat l'AS Rome avec la manière

Suite de la 20e journée de la Serie A avec la seule rencontre prévue à 18h30 (avec le report de Salernitana-Venezia) : l'AC Milan recevait l'AS Rome à San Siro pour tenter de se rapprocher du leader et rival, l'Inter Milan, actuel leader du championnat et dont la rencontre face à Bologne a également été reportée en raison de cas de Covid-19. Les Romains de José Mourinho souhaitaient quant à eux rester au contact du top 6 et provisoirement chiper la 5e place à la Juventus Turin, qui affrontera Naples à 20h45.

Les hommes de Stefano Pioli débutaient très bien la rencontre avec l'ouverture du score d'Olivier Giroud sur un penalty concédé par Tammy Abraham de la main après visionnage de la VAR (1-0, 8e). Peu après le quart d'heure de jeu, le Brésilien Junior Messias inscrivait le but du break, punissant la passivité défensive du club de la Louve (2-0, 17e). Néanmoins, les Giallorossi se reprenaient bien juste avant la mi-temps grâce à leur attaquant anglais, fautif sur le premier but mais buteur pour réduire la marque (2-1, 40e). Malgré une seconde période équilibrée, l'entrant Rafael Leao achevait les espoirs adverses (3-1, 82e), moins de dix minutes après le rouge de Rick Karsdrop (74e). Très remuant depuis son entrée en jeu, il provoquait un autre penalty et le carton rouge direct pour Gianluca Mancini (90e+3), mais Zlatan Ibrahimovic perdait son duel face à Rui Patricio (90e+4). Avec cette victoire, Milan (2e, 45 points) revient à un point de l'Inter, tandis que Rome perd une place à la différence de buts (7e, 32 pts) aux dépens de la Fiorentina.

Le classement de la Serie A