OGC Nice : Lucien Favre n'abdique pas après la défaite à Tel-Aviv

Présent en conférence de presse, l'entraîneur de l'OGC Nice, Lucien Favre, est apparu confiant pour la qualification malgré la défaite des siens sur la pelouse du Maccabi Tel-Aviv (0-1), ce jeudi soir, en barrages aller de la Ligue Europa Conférence. Devant les journalistes, le technicien de 64 ans a pointé les manques de son équipe avant d'annoncer la couleur pour le match retour, prévu la semaine prochaine.

La suite après cette publicité

«On n'a pas mal joué en première mi-temps. On s'est créé quatre, cinq, six occasions, avec des frappes sur les poteaux. C'est beaucoup. Il a manqué peu de chose. Mais on n'a pas marqué. En seconde mi-temps, [...] dans la possession de balle, le démarquage, la justesse des choix, on était moins bon. Ils l'ont mieux fait que nous. Chez nous ça manquait de rythme, de mouvement et de maîtrise de la balle (...). Au match retour, il ne faudra pas attaquer sans arrière-pensée. Il faudra être intelligent dans le jeu. Mais on sait qu'on doit gagner avec deux buts d'écart. On va le faire (renverser la tendance).»