Équipe de France : deux joueurs sont très frustrés !

S’il y a une satisfaction côté tricolore pendant cet Euro, c’est le secteur défensif. Contrairement à leurs coéquipiers du front de l’attaque, les membres de l’arrière-garde française réalisent un tournoi exceptionnel. Tant Jules Koundé et Théo Hernandez sur les flancs, que Dayot Upamecano et William Saliba dans l’axe, sont à un excellent niveau. Derrière eux, Mike Maignan est aussi impérial sur sa ligne.

Clairement, le problème se situe devant, et Kylian Mbappé comme Antoine Griezmann sont de beaux symboles de cette animation offensive assez morne, les Bleus n’ayant toujours pas marqué le moindre but dans le jeu après cinq rencontres. Didier Deschamps ne trouve pas la formule et a tenté plusieurs expériences, sans trop de succès. D’où pourrait venir la délivrance ? D’Ousmane Dembélé. Auteur d’une bonne entrée en jeu contre les Lusitaniens, il a marqué des points.

Le manque de temps de jeu pèse

Pourtant, le Parisien vit un Euro compliqué comme l’explique le quotidien L’Équipe. Déclassé dans la hiérarchie puisqu’il avait démarré le tournoi en tant que titulaire, il a commencé à afficher un visage assez différent. Moins blagueur en interne, plus triste, et clairement frustré, lui qui est d’habitude de bonne humeur et chambreur. Un spleen qui n’est d’ailleurs pas passé inaperçu auprès du staff tricolore.

S’il a tout de même eu l’opportunité de se montrer en entrant en jeu, il y a un joueur qui doit ronger son frein sur le banc. C’est Kingsley Coman. Comme l’indique le média, le joueur qui n’a joué que 16 minutes pendant cet Euro est aussi très frustré. Son comportement reste parfait en interne, mais ce manque de temps de jeu est logiquement dur à assimiler pour l’ailier de 28 ans. Reste à voir si les deux auront des opportunités face à l’Espagne…