PSG : Yohan Cabaye va faire une formation pour devenir scout

Directeur adjoint du centre de formation du Paris Saint-Germain, Yohan Cabaye compte bien découvrir de nouveaux horizons. Lors d’une interview qu’il nous a accordée, l’ancien international français a confirmé sa volonté d’en apprendre un peu plus sur le football de formation, avec notamment un programme de scouting mis en place par l’UEFA. Cette formation de trois mois se déroulera dès septembre et portera sur la méthodologie de recrutement, la data ou encore l’analyse vidéo.

«C’est un atout supplémentaire pour mon développement, ma construction, dans la volonté de toujours grandir, progresser et arriver à moi aussi mes objectifs. C’est toujours intéressant de pouvoir apprendre, étoffer ses compétences et ses connaissances, et parler avec différents acteurs de différents pays, différents marchés.»