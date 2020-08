Mediapro recrute... Fabrizio Ravanelli

Le grand jour approche pour Mediapro et sa chaîne Téléfoot. Le nouveau diffuseur de 80 % de la Ligue 1 et de la Ligue 2 diffusera le premier match de Ligue 1 le vendredi 21 août avec un OM-ASSE alléchant à 19 heures. Mais c'est dès le lundi 17 août qu'il commencera à émettre. Pour cela, il faut un casting de consultants encore plus élargi. Outre Florent Balmont, Mathieu Bodmer, Benjamin Nivet ou encore Christophe Jallet, le groupe vient d'ajouter un nouveau nom, comme rapporté par L'Équipe.

Il s'agit de Fabrizio Ravanelli, ancien attaquant de l'Olympique de Marseille (1997-1999) et de la Juventus Turin (1992-1996). Âgé de 51 ans, il s'ajoute donc au casting et amène une touche internationale. Rappelons qu'il a aussi une carrière d'entraîneur, à l'AC Ajaccio en 2013 et à l'Arsenal Kiev, en Ukraine en 2018. Récemment, il avait postulé pour le poste de "head of football" à l'OM.