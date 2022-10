PSG - Maccabi Haïfa : les notes du match

La suite après cette publicité

Quelle belle soirée vécue par le PSG. Le club de la capitale n'a fait qu'une bouchée du Maccabi Haïfa ce soir lors de la 5e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Au terme d'un festival de buts, le Paris s'impose 7-2 et se qualifie officiellement pour les 8es de finale de la compétition. Le trio Messi-Neymar-Mbappé a régalé, l'Argentin et le Français inscrivant un doublé chacun, pendant que le Brésilien se "contentait" d'un but. Pourtant en début de rencontre, Galtier devait faire sans Verratti, suspendu, le forçant à utiliser Renato Sanches en sentinelle devant la défense.

La MNM parisienne trop forte

Le début de match des Israéliens fut bon avec un premier quart d'heure plein d'entrain mais ça n'a pas suffi. Sur sa première opportunité, le PSG a pris les devants sur ce but de l'extérieur du pied signé Messi (1-0, 18e). Dans la foulée, Mbappé a doublé la mise d'une frappe en lucarne (2-0, 32e), puis Neymar y est allé de son but (3-0, 35e). Seck a réduit la marque en étant à la réception de ce coup-franc (3-1, 38e). La Pulga a alors relancé la machine avant la pause (4-1, 43e). Comme souvent, le champion de France connaît des trous d'air, comme après le retour au vestiaire, où le Maccabi en a profité pour se relancer par Seck (4-2, 50e). Le PSG a alors remis le contact et creusé l'écart par Mbappé (5-2, 64e), Goldberg contre son camp (6-2, 67e) et Soler (7-2, 84e).

L'homme du match : Mbappé (9,5) : à l'image de ses deux voisins des lignes offensives parisiennes, le numéro 7 du PSG y a été de sa très bonne partition. Sur le premier but, il a démontré une très belle combativité pour s'arracher et offrir l'ouverture du score à Messi (20e). Il a été ensuite à la conclusion d'un contre joué rapidement et proprement après une combinaison collective avec Neymar (32e). Son appel sur le troisième but permet d'aspirer deux joueurs du Maccabi pour libérer le champ à Neymar (35e). Il décale ensuite son coéquipier argentin sur le quatrième but à l'entrée de la surface (44e). En seconde période, Mbappé s'est offert son double avec une frappe en lucarne enroulée sur le service de Hakimi (67e). Résultat des courses : deux buts et deux offrandes pour Kylian. Remplacé par Ekitiké à la 78e qui a une bonne occasion en face-à-face arrêtée par le gardien du Maccabi (82e).

PSG :

Donnarumma (4,5) : sur le premier but des Israéliens, le portier italien a proposé une très mauvaise lecture, hésitant à sortir. Il a eu une vraie erreur de jugement sur le coup franc de Atzili (39e). Pas grand-chose d'autre à dire sur la prestation du portier italien, auteur malgré tout de trois arrêts.

Hakimi (5) : malgré une prestation défensive très compliquée où il a été inquiété par les débordements rapides d'Abu Fani notamment, le Marocain se rattrape de justesse avec un formidable centre pour Kylian Mbappé sur le sixième but parisien. En face-à-face, auparavant, il a refusé le tir, alors qu'il avait une belle opportunité (56e).

Marquinhos (3) : décidément le capitaine du PSG n'y arrive plus. Jamais serein, il est loin de dégager une assurance défensive. Sur la première réduction du score, il ne marque aucun des joueurs sur le coup-franc tiré dans la boîte par Omer Atzili (39e), et sur la deuxième réalisation du Maccabi, Marquinhos a perdu son duel aérien et physique (50e).

Ramos (5) : probablement le seul défenseur parisien un minimum solide. L'ancien Madrilène a été très vocal sur les nombreuses percées des joueurs du Maccabi sur les côtés. Il a souvent été le dernier rempart pour dégager le ballon en corner. Son début de match, quand le score était encore vierge, a vraiment été solide, à l'image des stops décisifs, formant le dernier rideau parisien (6e, 16e, 22e). Remplacé par Kimpembe à la 78e .

Bernat (4,5) : l'Espagnol a beaucoup souffert en défense comme Hakimi, étant incapable de stopper efficacement les assauts offensifs d'Atzili sur son côté. Il a eu du mal à suivre le rythme offensif sur les montées du bloc parisien contrairement à son coéquipier marocain qui a su apporter un plus en attaque.

Ruiz (3,5) : quelle rencontre compliquée pour l'ancien napolitain. Sur un super service de Neymar, il a loupé son contrôle qui complique ainsi son tir (9e). Sur le premier but de Seck, il ne suit pas le rideau et propose donc un très mauvais marquage en restant immobile loin du jeu. Ruiz a terminé la rencontre avec un seul duel remporté sur les huit joués. Trop souvent dépassé, trop souvent hésitant. Remplacé par Sarabia à la 83e .

Sanches (4,5) : le Portugais a été en grande difficulté, sans avoir un véritable impact - hormis quelques duels physiques bien inspirés. Renato a connu beaucoup de déchets techniques. Remplacé par Soler à la 68e qui a loupé un face-à-face avant de marquer son premier but sous les couleurs du PSG (84e).

Vitinha (6,5) : avec 94% de passes réussies, le jeune milieu portugais a parfaitement rempli le rôle de créateur en initiant les nombreux contres parisiens. Sans Verratti, c'est bien Vitinha qui a brillé. Il a également remporté la plupart de ses duels (3/4). Il a été le meilleur milieu de terrain du côté PSG ce soir. Remplacé par Zaïre-Emery à la 78e .

Messi (9) : un match qui prend des apparences artistiques, tant l'Argentin a frôlé la perfection ce soir. Deux buts et deux passes décisives, rien que cela. Il a enchaîné les bonnes combinaisons avec ses comparses offensifs. Auteur de l'ouverture du score sur un extérieur du pied magnifique (20e), il a ensuite lancé la contre-attaque du second but en délivrant une passe décisive (35e). Il a bien temporisé sur le quatrième but parisien pour s'offrir une œuvre individuelle avec crochet et un plat du pied dans petit filet à l'entrée de la surface (45e). La Pulga a délivré une nouvelle offrande décisive sur le septième but de son équipe inscrit par Soler (84e).

Neymar (8,5) : après un début un peu plus poussif que les deux autres membres du trio, marqué notamment par un contre à 3 vs 1 très mal joué où il tarde à donner le ballon à Mbappé ou Vitinha (14e), une reprise ratée sur la passe de Mbappé (18e) ou son avertissement compréhensible pour protestation, le Brésilien a su rebondir avec une passe en coup du foulard pour le natif de Bondy (32e). Il a montré une très belle finition sur le troisième but made in MNM avec les trois attaquants impliqués (35e). Il est décisif dans le sixième but parisien, en centrant en force sur le mollet du défenseur Sean Goldberg sur le CSC de ce dernier (67e).

Mbappé (9,5) : voir ci-dessus.

Maccabi Haïfa :